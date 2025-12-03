«63 нокаута на двоих!» Макгрегор встретился с Майком Тайсоном

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор встретился с 59-летним членом международного Зала боксёрской славы, а также экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе американцем Майком Тайсоном.

«63 нокаута на двоих!» — подписал Макгрегор фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.