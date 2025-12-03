Менеджер Махачева заявил, что Исламу уже предложили провести бой в UFC, но Хабиб запретил

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, сообщил, что его подопечному уже предложили провести следующий поединок в североамериканской лиге в январе.

«В UFC обратились ко мне и предложили Махачеву главный бой в январе. Хабиб сказал: «Заткнись. Нет», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале MMAJunkie.

В настоящее время Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в 2010 году. Кроме того, Ислам стал 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.