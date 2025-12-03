Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева заявил, что Исламу уже предложили провести бой в UFC, но Хабиб запретил

Менеджер Махачева заявил, что Исламу уже предложили провести бой в UFC, но Хабиб запретил
Комментарии

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, сообщил, что его подопечному уже предложили провести следующий поединок в североамериканской лиге в январе.

«В UFC обратились ко мне и предложили Махачеву главный бой в январе. Хабиб сказал: «Заткнись. Нет», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале MMAJunkie.

В настоящее время Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в 2010 году. Кроме того, Ислам стал 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.

Материалы по теме
«Смотреть такое неинтересно». Дю Плесси высказался о боях Чимаева и Махачева в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android