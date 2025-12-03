Глава WBC прокомментировал решение лишить Теренса Кроуфорда титула

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение лишить чемпионского титула во втором среднем весе непобеждённого американца Теренса Кроуфорда.

«Он не соблюдал правила, затем поднялся во второй средний вес и устроил бой века. Теренс победил Канело и заработал $ 50 млн или около того. В WBC не собирались забирать 3% от такой суммы. Мы чётко определили, что Теренс должен отчислить 0,6% от своего гонорара. Из них $ 225 тыс. пошли бы в фонд имени Хосе Сулеймана, который предназначен для помощи бывшим боксёрам, которые нуждаются в помощи.

И это просто досадно. Он даже не сказал «спасибо» или «простите», выбрав другой путь. Никакого ответа. Желаю ему всего лучшего», – сказал Сулейман в интервью порталу BoxingScene.