Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава WBC прокомментировал решение лишить Теренса Кроуфорда титула

Глава WBC прокомментировал решение лишить Теренса Кроуфорда титула
Комментарии

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение лишить чемпионского титула во втором среднем весе непобеждённого американца Теренса Кроуфорда.

«Он не соблюдал правила, затем поднялся во второй средний вес и устроил бой века. Теренс победил Канело и заработал $ 50 млн или около того. В WBC не собирались забирать 3% от такой суммы. Мы чётко определили, что Теренс должен отчислить 0,6% от своего гонорара. Из них $ 225 тыс. пошли бы в фонд имени Хосе Сулеймана, который предназначен для помощи бывшим боксёрам, которые нуждаются в помощи.

И это просто досадно. Он даже не сказал «спасибо» или «простите», выбрав другой путь. Никакого ответа. Желаю ему всего лучшего», – сказал Сулейман в интервью порталу BoxingScene.

Материалы по теме
Теренса Кроуфорда лишили пояса WBC во втором среднем весе, он больше не абсолютный чемпион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android