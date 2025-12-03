Теренс Кроуфорд: я пытался подраться с Пакьяо ещё в 2015 году, но его прятали от меня

Непобеждённый бывший трёхкратный абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд сообщил, что добивался боя с 46-летним экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо ещё в 2015 году.

«Пытался подраться с Мэнни Пакьяо ещё в 2015 году, но его спрятали от меня, чтобы мне не удалось стать большой звездой уже тогда. Мэнни хотели продолжать доить, он был дойной коровой [для промоутеров].

Уважаю Мэнни, не поймите меня неправильно. Но его не раз нокаутировали. Если вы разбираетесь в боксе, то знаете, что ему пришлось бы рисковать со мной, а я точно не тот, кто рискует», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.