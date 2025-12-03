Скидки
Бокс/ММА

Теренс Кроуфорд назвал легендарного боксёра, который дал бы ему тяжёлый бой

Теренс Кроуфорд назвал легендарного боксёра, который дал бы ему тяжёлый бой
Непобеждённый бывший трёхкратный абсолютный чемпион мира по боксу американец Теренс Кроуфорд выразил уверенность, что единственным, кто мог бы составить ему реальную конкуренцию в ринге, был бы 48-летний экс-обладатель мировых титулов по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший.

«Отдаю дань уважения тем, кто был до меня, но Мейвезер — это единственный [боксёр], с кем у меня были бы проблемы из-за его бойцовского интеллекта. Хватит об этом говорить, иди спорь со своей мамой», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Теренса 42 победы, из которых 31 была одержана нокаутом, и ни одного поражения.

