Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков отреагировал на критику за отказ от перехода в UFC

Вадим Немков отреагировал на критику за отказ от перехода в UFC
Комментарии

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков отреагировал на критику в свой адрес за продление контракта с PFL и отказ от перехода в UFC.

«Ответил бы, что на все воля божья. Так всё подвелось, что мне надо было оставаться. Сейчас у меня титульный бой — Феррейра. Есть Кори Андерсон. Потом, возможно, будет Нганну. Закрою тут кое-какие вопросы.

Если взять тяжёлый вес UFC, то следующий бой Аспиналл – Ган будет через полгода, скорее всего. Потом будет, возможно, Джон Джонс драться опять за пояс. Потом, может быть, Саня Волков. И через два года только в UFC решатся вопросы с этим поясом. Так что, может быть, через два года еще и там подеремся»,- сказал Немков в интервью платформе Okko.

Материалы по теме
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Эксклюзив
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android