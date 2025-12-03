Вадим Немков отреагировал на критику за отказ от перехода в UFC

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков отреагировал на критику в свой адрес за продление контракта с PFL и отказ от перехода в UFC.

«Ответил бы, что на все воля божья. Так всё подвелось, что мне надо было оставаться. Сейчас у меня титульный бой — Феррейра. Есть Кори Андерсон. Потом, возможно, будет Нганну. Закрою тут кое-какие вопросы.

Если взять тяжёлый вес UFC, то следующий бой Аспиналл – Ган будет через полгода, скорее всего. Потом будет, возможно, Джон Джонс драться опять за пояс. Потом, может быть, Саня Волков. И через два года только в UFC решатся вопросы с этим поясом. Так что, может быть, через два года еще и там подеремся»,- сказал Немков в интервью платформе Okko.