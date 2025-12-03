Результаты жеребьёвки сборной России на XXIII чемпионате мира по боксу среди мужчин

Сегодня, 3 декабря, состоялась жеребьёвка XXIII чемпионата мира по боксу среди мужчин, в котором примут участие 428 боксёров из 108 стран. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Результаты жеребьёвки членов сборной России на XXIII чемпионате мира по боксу среди мужчин.

До 48 кг: Эдмонд Худоян – Кобамело Молатлеги (Ботсвана)/Джон Уме (Папуа — Новая Гвинея).

До 51 кг: Баир Батлаев – Масай Альварадо (Боливия).

До 54 кг: Вячеслав Рогозин – Аиме Иранезеза (Руанда).

До 57 кг: Андрей Пегливанян – Патсон Ледсон (Малави).

До 60 кг: Всеволод Шумков – Мандленкоси Марусенга (Зимбабве)/Кассим Маквинджа (Малави).

До 63,5 кг: Илья Попов – Фистон Мбайя (Кот-д’Ивуар).

До 67 кг: Евгений Кооль – Кабавака Патмасири (Шри-Ланка).

До 71 кг: Сергей Колденков – Яшпал Яшпал (Индия).

До 75 кг: Исмаил Муцольгов – Исмаил Айруд (Италия)/Теохарис Цаусидис (Греция).

До 80 кг: Джамбулат Бижамов – Малупо (Тонга)/Бафор (Сьерра-Леоне).

До 86 кг: Шарабутдин Атаев – Андрей Кирьяков (Молдова)/Джо Хонго (Кения).

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов – Абдулла Раджапов (Камбоджа)/Нжинну Муандат (Габон).

Свыше 92 кг: Давид Суров – Димитрие Милич (Черногория).