Результаты жеребьёвки сборной России на XXIII чемпионате мира по боксу среди мужчин

Сегодня, 3 декабря, состоялась жеребьёвка XXIII чемпионата мира по боксу среди мужчин, в котором примут участие 428 боксёров из 108 стран. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.
Результаты жеребьёвки членов сборной России на XXIII чемпионате мира по боксу среди мужчин.
До 48 кг: Эдмонд Худоян – Кобамело Молатлеги (Ботсвана)/Джон Уме (Папуа — Новая Гвинея).
До 51 кг: Баир Батлаев – Масай Альварадо (Боливия).
До 54 кг: Вячеслав Рогозин – Аиме Иранезеза (Руанда).
До 57 кг: Андрей Пегливанян – Патсон Ледсон (Малави).
До 60 кг: Всеволод Шумков – Мандленкоси Марусенга (Зимбабве)/Кассим Маквинджа (Малави).
До 63,5 кг: Илья Попов – Фистон Мбайя (Кот-д’Ивуар).
До 67 кг: Евгений Кооль – Кабавака Патмасири (Шри-Ланка).
До 71 кг: Сергей Колденков – Яшпал Яшпал (Индия).
До 75 кг: Исмаил Муцольгов – Исмаил Айруд (Италия)/Теохарис Цаусидис (Греция).
До 80 кг: Джамбулат Бижамов – Малупо (Тонга)/Бафор (Сьерра-Леоне).
До 86 кг: Шарабутдин Атаев – Андрей Кирьяков (Молдова)/Джо Хонго (Кения).
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов – Абдулла Раджапов (Камбоджа)/Нжинну Муандат (Габон).
Свыше 92 кг: Давид Суров – Димитрие Милич (Черногория).