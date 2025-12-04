Скидки
Усик ответил, с каким легендарным бойцом ММА хотел бы подраться в UFC

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что в поединке по правилам ММА в UFC хотел бы встретиться с 38-летним бывшим двойным чемпионом UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

– Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы выйти в октагон и провести бой по правилам ММА? Когда-нибудь бы на такое согласился?
– Да, я задумывался, но думаю, это плохая идея.

– С кем из бойцов UFC ты бы хотел подраться?
– С Джоном Джонсом, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Ring Champs with Ak & Barak.

