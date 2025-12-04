Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую физическую форму перед реваншем с Двалишвили

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян продемонстрировал впечатляющую физическую форму в преддверии реванша с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

Фото: UFC Eurasia

Напомним, первый поединок между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей. Для Петра то поражение стало третьим подряд.