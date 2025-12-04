Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Петр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш: дата и время боя на UFC 323, когда и где пройдёт, кто покажет

Ян — Двалишвили 2, реванш: дата и время боя UFC 323, когда и где пройдёт, кто покажет
Комментарии

7 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 323, где в главном бою турнира пройдёт реванш между грузином чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили и бывшим российским чемпионом Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Их первый поединок прошёл весной 2023-го, и тогда судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу. На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения. В своём последнем бою Ян победил Маркуса Макги, а Двалишвили оказался сильнее Кори Сэндхагена.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Чем закончится реванш?
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Чем закончится реванш?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android