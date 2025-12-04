Ян — Двалишвили 2, реванш: дата и время боя UFC 323, когда и где пройдёт, кто покажет

7 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 323, где в главном бою турнира пройдёт реванш между грузином чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили и бывшим российским чемпионом Петром Яном.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Их первый поединок прошёл весной 2023-го, и тогда судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу. На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения. В своём последнем бою Ян победил Маркуса Макги, а Двалишвили оказался сильнее Кори Сэндхагена.