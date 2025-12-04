Скидки
Пётр Ян – о Мерабе Двалишвили: очень легко драться у себя во дворе

Комментарии

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался о том, что его следующий соперник грузин Мераб Двалишвили большую часть времени тренируется в Лас-Вегасе. Их реванш состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Очень легко драться у себя во дворе. Здесь или в Лос-Анджелесе — это, по сути, как выступать дома. Ты можешь каждый выходной проводить бои у себя во дворе, можешь драться постоянно. Когда я подписал контракт в 2018 году, у меня тоже было пять боёв за год — и ни один не был дома. Если бы я мог проводить каждую встречу у себя, я бы и десять боёв в году провёл», — приводит слова Яна MMA Fighting.

Отмечается, что недовольство Яна достижениями Двалишвили связано с тем, что тот сейчас делит время между тренировками в Нью-Джерси и Лас-Вегасе. В этом году его защиты титула проходили в Нью-Джерси, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе (всего в четырёх часах езды от Вегаса). Ян считает это своего рода преимуществом домашнего поля.

