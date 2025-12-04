Стерлинг рассказал, кто победит в реванше между Двалишвили и Яном на UFC 323

36-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от реванша между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я ставлю на то, что Мераб выиграет досрочно. Я могу представить, что это произойдёт где-то в третьем или четвёртом раунде… техническим нокаутом. Это было бы безумие. Думаю, Яна очень трудно заставить сдаться. У меня был его шейный захват, и я действовал грамотно, но всё равно не смог его добить. Как бы ни сложился бой, выиграет Двалишвили или проиграет, официально станет величайшим бойцом в истории легчайшего веса», — приводит слова Стерлинга Bloody Elbow.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.