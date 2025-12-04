Пётр Ян – о бое с Мерабом Двалишвили: всё против меня, подумайте, какое это давление

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о давлении перед реваншем с грузином чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, который пойдёт в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США).

«Просто подумайте: я прилетел через весь мир, возвращаюсь на реванш со Стерлингом или Мерабом у них дома. Всё против меня. Подумайте, какое это давление, как это тяжело — конечно, мне это даётся намного труднее, чем им», — приводит слова Яна MMA Fighting.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.