Джо Роган назвал единственного бойца, который может победить Чимаева

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган предположил, кто может победить 31-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева.

«Его борьба — это что-то запредельное. И если ты не можешь конкурировать, то… Вот что я сказал о Дрикусе после того боя — этот разрыв в уровне борьбы, как попытка перепрыгнуть Гранд-Каньон, он настолько огромный. Тебе понадобилась бы машина времени, чтобы вернуться в то время, когда тебе было 6 лет, и начать бороться в Дагестане… Только элитный борец, который ещё и умеет бить, сможет тягаться с этим парнем. Я не вижу никого, кто мог бы справиться с этим парнем. Только Бо Никал, но Бо ещё нужно расти как бойцу, ему нужно прогрессировать, и он это делает. Он невероятно дисциплинированный и преданный делу парень, и если кто-то и сможет это сделать, то именно он, потому что у него элитная борьба», — приводит слова Рогана Bloody Elbow.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно. На счету Никала восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

