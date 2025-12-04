Скидки
«Ублюдок». Теренс Кроуфорд обрушился с критикой на главу WBC после лишения титула

«Ублюдок». Теренс Кроуфорд обрушился с критикой на главу WBC после лишения титула

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Теренс Кроуфорд раскритиковал Всемирный боксёрский совет (WBC) за лишение его титула из-за неуплаты комиссионного взноса.

«Вижу, Маурисио [Сулейман] многое сказал о том, что я не заплатил ему $ 300 тыс. плюс ещё около $ 100 тыс. за санкции, не так ли? И потом он скажет, что мне нужно извиниться. За кого, чёрт возьми, ты меня принимаешь? Парень, тебе лучше отвесить себе пощёчину. Чёрт, я ничего не заплачу твоей заднице.

О чём, чёрт возьми, ты говоришь, $ 300 тыс.? Что делает тебя лучше других санкционирующих организаций? А? Ответь на этот вопрос. Что делает тебя лучше, чем WBO, IBF и WBA? Все приняли то, что я им дал, а вы, WBC, считаете себя лучше всех. Разве не так? Этот чёртов зелёный пояс ни черта не значит. Реальный пояс – это пояс The Ring, который достаётся бесплатно, ублюдок. О чём ты вообще говоришь?» — сказал Кроуфорд в социальных сетях.

