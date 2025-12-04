Скидки
Прогноз на бой Петр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш, 7 декабря 2025

Дарья Железнякова дала прогноз на реванш Ян — Двалишвили
Российский боец UFC Дарья Железнякова высказалась о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Думаю, Пётр Ян победит по очкам, бой продлится все раунды. У Петра хороший бокс и высокий бойцовский IQ. По шансам: Ян — 51%, Двалишвили — 49%. Равные бойцы, всё будет упираться в качество подготовки, я болею за Петю», — сказала Железнякова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили

