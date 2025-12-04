Дарья Железнякова дала прогноз на реванш Ян — Двалишвили

Российский боец UFC Дарья Железнякова высказалась о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, Пётр Ян победит по очкам, бой продлится все раунды. У Петра хороший бокс и высокий бойцовский IQ. По шансам: Ян — 51%, Двалишвили — 49%. Равные бойцы, всё будет упираться в качество подготовки, я болею за Петю», — сказала Железнякова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Материалы по теме Двалишвили назвал возможных соперников в случае победы в реванше с Петром Яном

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили