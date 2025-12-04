Скидки
Мераб Двалишвили получил награду «Боец года» — 2025

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили получил награду «Боец года» от ежегодной премии ESPY.

Напомним, в голосовании Двалишвили обошёл россиянина Ислама Махачева, южноафриканца Дрикуса дю Плесси и американку Кайлу Харрисон.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.

7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Двалишвили проведёт реванш с россиянином Петром Яном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

