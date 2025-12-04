Пётр Ян: если выиграю у Двалишвили, трилогия будет очень крутой идеей

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян считает, что он мог бы провести трилогию с грузином Мерабом Двалишвили в том случае, если одержит победу в реванше.

«Я считаю, что Мераб заслуживает любого реванша, которого он захочет, попросит он его сам или это решение примет UFC. Думаю, он заслуживает реванша. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей», – сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили