Петр Ян: если выиграю у Двалишвили, трилогия будет очень крутой идеей

Пётр Ян: если выиграю у Двалишвили, трилогия будет очень крутой идеей
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян считает, что он мог бы провести трилогию с грузином Мерабом Двалишвили в том случае, если одержит победу в реванше.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Я считаю, что Мераб заслуживает любого реванша, которого он захочет, попросит он его сам или это решение примет UFC. Думаю, он заслуживает реванша. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей», – сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

