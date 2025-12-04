Скидки
Сехудо: все в UFC должны отвечать за тычки в глаза, в том числе и Дана Уайт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о проблеме тычков в глаза в смешанных единоборствах.

«Нужно, чтобы ответственность нёс каждый: Дана Уайт, атлетические комиссии, рефери… Если они не могут навести порядок, то это безумие. В таком случае я сам начну это делать. Боец может лишиться глаза! Представьте, что вы лишитесь зрения! А все скажут: «Он воин». И всё? А кто вернёт глаз? Нужно немедленно что-то предпринимать. Никакой безнаказанности. Все должны отвечать за происходящее, в том числе и Дана Уайт», — сказал Сехудо в подкасте Full Send MMA.

