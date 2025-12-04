Алджамейн Стерлинг дал прогноз на реванш Двалишвили — Ян

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Ставлю на то, что Мераб добьётся финиша. Я могу представить, что это произойдёт в третьем или четвёртом раунде. Это было бы безумно. Яна тяжело поймать на приём. Я держал этого парня за шею, и он действовал с умом. Что бы ни произошло, победа или поражение, Мераб – величайший в легчайшем весе», — сказал Стерлинг в подкасте The Weekly Scraps.

