Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз объяснил, почему соперником Махачева должен стать Камару Усман

Абдель-Азиз объяснил, почему соперником Махачева должен стать Камару Усман
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, объяснил, почему его следующим соперником должен стать нигериец Камару Усман.

«Камару Усман многое сделал для этой компании. Я буду добиваться для него титульного боя, но не я принимаю решение. Дана Уайт, Хантер Кэмпбелл, эти парни принимают решение. У меня есть свой аргумент.

Что, чёрт возьми, Иан Гарри сделал за последнюю пару лет? Мне нравится парень, я считаю его великолепным бойцом, но у Ислама Махачева восемь финишей в последних десяти боях. Он один из самых активных чемпионов с 2021 года. Иан Гарри побеждает решениями. Если оценивать волнение, индивидуальность, то люди больше заинтересованы в Пратесе. Но Камару Усман – легенда», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Менеджер Махачева заявил, что Исламу уже предложили провести бой в UFC, но Хабиб запретил
