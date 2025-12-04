Абдель-Азиз объяснил, почему соперником Махачева должен стать Камару Усман

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, объяснил, почему его следующим соперником должен стать нигериец Камару Усман.

«Камару Усман многое сделал для этой компании. Я буду добиваться для него титульного боя, но не я принимаю решение. Дана Уайт, Хантер Кэмпбелл, эти парни принимают решение. У меня есть свой аргумент.

Что, чёрт возьми, Иан Гарри сделал за последнюю пару лет? Мне нравится парень, я считаю его великолепным бойцом, но у Ислама Махачева восемь финишей в последних десяти боях. Он один из самых активных чемпионов с 2021 года. Иан Гарри побеждает решениями. Если оценивать волнение, индивидуальность, то люди больше заинтересованы в Пратесе. Но Камару Усман – легенда», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.