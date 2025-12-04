Скидки
Менеджер Анкалаева назвал сроки следующего боя россиянина в UFC

Менеджер Анкалаева назвал сроки следующего боя россиянина в UFC
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомеда Анкалаева, высказался о сроках следующего боя россиянина.

«Магомед Анкалаев чувствует себя хорошо, и я думаю, что мы увидим его в июне следующего года. Он снова станет чемпионом, в этом я не сомневаюсь. Он победил всех, ни один из этих парней не может сравниться с ним. Он дрался с Алексом, будучи травмированным, я настаивал, чтобы он снялся с турнира, но он принял решение и поплатился за это. Но он вернётся», – приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

