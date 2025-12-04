«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции UFC 323

В ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится финальная пресс-конференция, посвящённая бойцовскому турниру UFC 323.

В главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту против уроженца Мьянмы Джошуа Вана.

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;

Александр Пантожа — Джошуа Ван;

Брэндон Морено — Тацуро Таира;

Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;

Ян Блахович — Богдан Гуськов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции UFC 323. Начало – в 4:00 мск.