Али Абдель-Азиз оценил шансы Камару Усмана в бою с Махачевым

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпионов UFC россиянина Ислама Махачева и нигерийца Камару Усмана, высказался об их потенциальном поединке.

«Камару может бороться. Он может бить. Вы считаете, что Ислам выйдет, повалит его и сделает то же, что и с Делла Маддаленой? Конечно, нет. Я тренировался с обоими парнями. Это самый жёсткий бой для Ислама.

Мне плевать, сколько лет Камару. Он чёрный. Он атлет. Он особенный, как и его настрой. Это самый тяжёлый бой для Ислама», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 69 в июне, Усман победил единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли.