Пимблетт — о бое с Гэтжи: поединок не дойдёт до судей, сто процентов

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке за временный титул с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Кто-то будет финиширован. Сто процентов, бой не дойдёт до судей. Чувствую себя великолепно. Не могу дождаться. Гэтжи – легенда, и возможность разделить с ним клетку — это большая честь. Но всё это отойдёт на второй план, когда я выйду, и мне придётся его избить», — приводит слова Пимблетта CoinPoker.

Ранее Тони Фергюсон дал прогноз на бой Гэтжи — Пимблетт.

