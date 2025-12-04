Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпионка UFC Намаюнас получила новую соперницу на UFC 324

Экс-чемпионка UFC Намаюнас получила новую соперницу на UFC 324
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Роуз Намаюнас получила новую соперницу для своего поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, изначально Намаюнас должна был сразиться с мексиканкой Алексой Грассо, однако последняя отказалась от выступления, причина не называется. Новой соперницей Намаюнас стала бразильянка Наталия Силва.

Наталии Силве 28 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Гаджиев сказал, кто станет соперником Умара Нурмагомедова в случае победы на UFC 324

Как появился промоушен UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android