Экс-чемпионка UFC Намаюнас получила новую соперницу на UFC 324

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Роуз Намаюнас получила новую соперницу для своего поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, изначально Намаюнас должна был сразиться с мексиканкой Алексой Грассо, однако последняя отказалась от выступления, причина не называется. Новой соперницей Намаюнас стала бразильянка Наталия Силва.

Наталии Силве 28 лет. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

