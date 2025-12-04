«Он умён». Белал Мухаммад заявил, что Иан Гарри намеренно жульничал в их бою

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение в поединке с ирландцем Ианом Гарри, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Меня трижды ткнули в глаз. Как я и сказал, Иан Гарри очень умён в том, чтобы находить пути к победе, он понимает, как побеждать. Он знал, что тычок в глаз приведёт к победе, особенно если сделать это в начале боя. И особенно, если за это не снимают очки. Правила нужно менять. Должны быть последствия. В противном случае парни будут это делать», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

