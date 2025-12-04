Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он умён». Белал Мухаммад заявил, что Иан Гарри намеренно жульничал в их бою

«Он умён». Белал Мухаммад заявил, что Иан Гарри намеренно жульничал в их бою
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение в поединке с ирландцем Ианом Гарри, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Меня трижды ткнули в глаз. Как я и сказал, Иан Гарри очень умён в том, чтобы находить пути к победе, он понимает, как побеждать. Он знал, что тычок в глаз приведёт к победе, особенно если сделать это в начале боя. И особенно, если за это не снимают очки. Правила нужно менять. Должны быть последствия. В противном случае парни будут это делать», — сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Только факты». Рахмонов заявил, что Иан Гарри не должен становиться соперником Махачева

Чимаев чуть не подрался с Гарри за кулисами UFC Катар

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android