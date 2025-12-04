Экс-чемпион UFC объяснил, почему Гэтжи должен драться за титул перед Царукяном

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Эдди Альварес объяснил, почему, по его мнению, американец Джастин Гэтжи больше заслуживает шанса сразиться за титул, чем россиянин Арман Царукян.

«У Армана есть победы над Дариушем, Оливейрой, Хукером и Йоэлем Альваресом. Но это всё равно не те имена, которые были у Оливейры, Гэтжи и других ребят в топе лёгкого веса. Сравните, как Гэтжи финиширует соперников и как Арман просто их побеждает», — сказал Альварес в интервью MMAJunkie.

Ранее Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией.

