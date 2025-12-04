Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Гэтжи должен драться за титул перед Царукяном

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Гэтжи должен драться за титул перед Царукяном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Эдди Альварес объяснил, почему, по его мнению, американец Джастин Гэтжи больше заслуживает шанса сразиться за титул, чем россиянин Арман Царукян.

«У Армана есть победы над Дариушем, Оливейрой, Хукером и Йоэлем Альваресом. Но это всё равно не те имена, которые были у Оливейры, Гэтжи и других ребят в топе лёгкого веса. Сравните, как Гэтжи финиширует соперников и как Арман просто их побеждает», — сказал Альварес в интервью MMAJunkie.

Ранее Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли оценил шансы Царукяна в бою с Топурией

Арман Царукян показал, как тренируется на отдыхе в Дубае после победы в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android