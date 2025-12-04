Роберт Уиттакер оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Если исключить случайный нокаут, то я не вижу варианта, при котором реванш пройдёт отлично от первого боя. Двалишвили стал лучше в стойке, увереннее двигается и лучше сочетает угрозу борьбы с ударами руками.

Я не знаю, что нужно сделать Петру Яну для победы. Мераб – особенный, другого такого нет. Чтобы его победить, нужно сделать то, что умеет Мераб, и сделать лучше. Пётр Ян очень хорош, но я не вижу для него иного пути, кроме как лаки-панч», — сказал Уиттакер в интервью Main Event.