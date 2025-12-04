Камару Усман сказал, кто должен стать соперником Махачева, если они не подерутся

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева в том случае, если они не подерутся.

«Если бы я назвал кого-то прямо сейчас, то это был бы Пратес. Возможно, ему стоит провести ещё один бой, потому что он добился многого за очень короткое время, но недостаточно, чтобы резонанс охватил массы. Но я бы выбрал Карлоса Пратеса. Сейчас мне всё в нём нравится. Его желание, его энтузиазм выходить и драться. Даже если он проиграет, он может всё исправить и вернуться. Думаю, Дане Уайту, компании нравятся такие ребята», — сказал Усман в подкасте Pound-4-Pound.