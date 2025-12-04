Скидки
Видео: Пётр Ян сдал 50 чистых допинг-тестов и получил в подарок специальный бомбер

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян успешно сдал 50 допинг-тестов. По традиции российский спортсмен получил за это в подарок специальный бомбер. Видео поделился телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.

Напомним, в ночь на 7 декабря мск Пётр проведёт реванш с представителем Грузии действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Спортсмены сразятся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. В первом бою победу одержал Двалишвили.

