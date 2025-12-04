Скидки
Шара Буллет — о Косте: есть желание заткнуть его в клетке перед всем миром

31-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что намерен как можно скорее вернуться в октагон и одержать убедительную победу над серьёзным соперником. Он также выразил готовность «заткнуть» бывшего претендента на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильца Паулу Косту в клетке и сделать их потенциальный бой легендарным.

— Заряжен, мотивация бешеная. [Хотелось бы] вернуться с более убедительной победой против какого-нибудь хорошего соперника. Такой захватывающий поединок хочется, и горы Гуниба в этом помогут мне. Я надеюсь подраться в следующем году до Рамадана. Постараться порадовать зрителей красочным боем, как и всегда.

— Но это не Коста, правильно понимаю?
— Почему нет? Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой.

— Есть желание, грубо выражаясь, заткнуть Косту?
— Косту? Есть желание заткнуть его в клетке перед всей аудиторией, перед всем миром и сделать так, чтобы об этом поединке слагали легенды, — заявил Шара в видео, опубликованном в аккаунте Red Corner MMA в социальной сети Х.

