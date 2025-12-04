«Они не ожидали, что загляну». Хабиб Нурмагомедов показал фото из зала

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Хабиб показал, как посетил тренировку своей команды.

«Они не ожидали, что загляну», — подписал фотографии Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

