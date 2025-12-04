Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Они не ожидали, что загляну». Хабиб Нурмагомедов показал фото из зала

«Они не ожидали, что загляну». Хабиб Нурмагомедов показал фото из зала
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Хабиб показал, как посетил тренировку своей команды.

«Они не ожидали, что загляну», — подписал фотографии Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

Материалы по теме
У команды Хабиба всё больше проблем. Пора переставать играть в друзей
У команды Хабиба всё больше проблем. Пора переставать играть в друзей

Хабиб настраивает Махачева перед боем на UFC 322:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android