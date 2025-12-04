Скидки
«Кардиомашина». Сидельников назвал условие, при котором Петр Ян может победить Двалишвили

«Кардиомашина». Сидельников назвал условие, при котором Пётр Ян может победить Двалишвили
Бывший тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили. Спортсмены сразятся в ночь на 7 декабря мск на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«У Петра есть шансы на победу. Если Пётр сможет остановить эту кардиомашину, если Пётр будет полностью готов, то ему нужно будет выложиться даже не 100%, а на 200%. Его шанс — постоянно давить Мераба, работать первым номером. И нужно удержать этот темп все пять раундов, потому что Мераб сразу чувствует, когда соперник даёт слабину. В предыдущих боях мы видели, что Пётр пропускал проход в ноги, когда пятился и начинал работать вторым номером. Как только Мераб пытается давить, то Пётр отступает, и сразу же идут проходы в ноги. Петру нужно работать первым номером все пять раундов. По мне, у Петра Яна школа бокса и ударка поинтереснее, чем у Мераба. Ему надо это использовать плюс не забывать про защиту от проходов», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Легенды UFC из России:

