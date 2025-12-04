«Кардиомашина». Сидельников назвал условие, при котором Пётр Ян может победить Двалишвили

Бывший тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили. Спортсмены сразятся в ночь на 7 декабря мск на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«У Петра есть шансы на победу. Если Пётр сможет остановить эту кардиомашину, если Пётр будет полностью готов, то ему нужно будет выложиться даже не 100%, а на 200%. Его шанс — постоянно давить Мераба, работать первым номером. И нужно удержать этот темп все пять раундов, потому что Мераб сразу чувствует, когда соперник даёт слабину. В предыдущих боях мы видели, что Пётр пропускал проход в ноги, когда пятился и начинал работать вторым номером. Как только Мераб пытается давить, то Пётр отступает, и сразу же идут проходы в ноги. Петру нужно работать первым номером все пять раундов. По мне, у Петра Яна школа бокса и ударка поинтереснее, чем у Мераба. Ему надо это использовать плюс не забывать про защиту от проходов», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

