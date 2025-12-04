Объявлен полный кард турнира «IBA.PRO 13» в Дубае, где выступит внук Мохаммеда Али

Внук Мохаммеда Али американец Нико Али Уолш и россиянин Артём Сусленков проведут свои поединки в рамках предварительного карда турнира «BETCITY IBA.PRO 13», который состоится 12 декабря в Дубае.

Нико Али Уолш (11-2-1, КО 5) в главном бою предварительного карда встретится с проживающим в ОАЭ Джеремайей Ссерваддой (12-4-1, КО 9) из Уганды. Этот восьмираундовый поединок пройдёт в среднем весе. В последний раз Уолш выходил на ринг в конце октября в Маниле на турнире «IBA.PRO 11», когда свёл вничью бой с тайцем Киттисаком Клинсоном.

Обладатель поясов IBF European и WBA Continental в тяжёлом весе россиянин Артём Сусленков (13-0, КО 8) проведёт восьмираундовый бой за титул IBA.PRO Intercontinental с американцем Стэнли Райтом (14-1, КО 11). Также в рамках предварительного карда на ринг выйдут россияне Хусейн Байсангуров, Дауд Алаев и Давид Дзукаев.

Предварительный кард турнира «BETCITY IBA.PRO 13»

Женский бой, лёгкий вес, восемь раундов: Эстель Моссели (олимпийская чемпионка-2016, 11-0-1, КО 1) — Эллен Симвака (13-7-2, КО 8).

Второй наилегчайший вес, восемь раундов: Самуэль Кармона (13-1, КО 5) — Иммануэль Джозеф (17-4-1, КО 7).

Первый тяжёлый вес, восемь раундов: Давид Дзукаев (11-0, КО 7) — Мадияр Сайдрахимов (3-0, КО 1).

Лёгкий вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Intercontinental: Дауд Алаев (13-1, КО 7, Россия) — Доди Бой Пеньялоса (31-7-3, КО 13).

Полусредний вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Intercontinental: Хусейн Байсангуров (25-1, КО 20) — Файзан Анвар (20-0, КО 9).

Тяжёлый вес, восемь раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Артём Сусленков (13-0, КО 8) — Стэнли Райт (14-1, КО 11).

Средний вес, восемь раундов: Нико Али Уолш (11-2-1, КО 5) — Джеремая Ссервадда (12-4-1, КО 9).

Возглавит BETCITY IBA.PRO 13 бой между россиянином Муратом Гассиевым и регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе болгарином Кубратом Пулевым.

Основной кард турнира «BETCITY IBA.PRO 13»

Полусредний вес, 12 раундов, бой за пояс IBO: Вадим Мусаев (13-0, КО 8) — Тулани Мбенге (22-2, КО 16).

Первый полусредний вес, 12 раундов, элиминатор WBA: Харитон Агрба (16-1, КО 9) — Рубен Муньос (18-2, КО 14).

Легчайший вес, 10 раундов, бой за титул IBA.PRO: Йоэль Финоль (3-0, КО 1) — Шахобиддин Зоиров (5-0, КО 3).

Лёгкий вес, 10 раундов, элиминатор WBA: Баходур Усмонов (11-0, КО 5) — Макси Хьюз (29-7-2, КО 6).

Тяжёлый вес, 12 раундов, бой за регулярный пояс WBA: Мурат Гассиев (32-2, КО 25) — Кубрат Пулев (32-3, КО 14).