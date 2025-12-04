Скидки
Видео: Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Зайнукове

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев провёл спарринг с соотечественником Магомедым Зайнуковым. Во время тренировки Ислам отработал навыки сабмишенов.

Ислам Махачев отрабатывает навыки сабмишенов на Зайнукове:

Напомним, в последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Ранее экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усман сказал, кто должен стать соперником Махачева, если они не подерутся.

Камару Усман сказал, кто должен стать соперником Махачева, если они не подерутся
