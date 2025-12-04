Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия поучаствовал в тренде про два-три года в Дагестане

Райан Гарсия поучаствовал в тренде про два-три года в Дагестане
Комментарии

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-2, 20 KO) поделился шуточным роликом в своём аккаунте в TikTok, в котором снял тренд о Дагестане.

«Просто дайте мне два-три [года], это всё, что мне нужно», — подписал ролик Гарсия.

Напомним, тренд запустила фраза 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева в сторону сына Даниэля Кормье: «Отправь его на два-три года в Дагестан и забудь». Выражение мгновенно разошлось на цитаты, захватив сначала сообщество ММА, а затем и весь интернет. Часть пользователей стали делиться своими реальными изменениями, а кто-то начал делать шуточные видео.

Материалы по теме
Ислам Махачев — о меме про Дагестан: я сказал правду — это лучшее место для тренировок
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android