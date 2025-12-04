Райан Гарсия поучаствовал в тренде про два-три года в Дагестане

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-2, 20 KO) поделился шуточным роликом в своём аккаунте в TikTok, в котором снял тренд о Дагестане.

«Просто дайте мне два-три [года], это всё, что мне нужно», — подписал ролик Гарсия.

Напомним, тренд запустила фраза 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева в сторону сына Даниэля Кормье: «Отправь его на два-три года в Дагестан и забудь». Выражение мгновенно разошлось на цитаты, захватив сначала сообщество ММА, а затем и весь интернет. Часть пользователей стали делиться своими реальными изменениями, а кто-то начал делать шуточные видео.