Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC. Об этом информирует BBC со ссылкой на пресс-службу WBC. Отмечается, что американец Деонтей Уайлдер может претендовать на бой с украинцем.

«Чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик может провести добровольную защиту. Он уже заявил, что хотел бы встретиться с Деонтеем Уайлдером», — говорится в сообщении WBC.

В общей сложности на счету Усика в данный момент 24 поединка, в которых он одержал 24 победы. В активе Уайлдера 44 победы, четыре поражения и одна ничья.

