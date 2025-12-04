Скидки
Российские боксёры одержали первую победу на чемпионате мира

Российский боксёр Илья Попов (63,5 кг) одержал победу в поединке чемпионата мира с представителем Демократической Республики Конго Фистоном Мбайей. Спортсмены встречались в рамках 1/32 финала соревнований. Бой продлился три раунда и завершился в пользу россиянина судейским решением.

Чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.

