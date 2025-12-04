Скидки
«Хватит всей этой чуши». Теренс Кроуфорд резко высказался после лишения титула

Американский непобеждённый боксёр Теренс Кроуфорд высказался о WBC и президенте организации Маурисио Сулеймане после того, как его лишили чемпионского пояса во втором среднем весе.

«Давайте проясним… ни с Маурисио Сулейманом, ни с кем-либо из его команды я никогда и ничего не согласовывал, моя команда – тоже. Так что хватит всей этой чуши. Я всегда держу слово», — написал Кроуфорд в соцсетях.

Спортсмен добавил: «Это безумие, что Чико Лопес должен был вручить мне пояс после боя, потому что Сулейману было слишком стыдно сделать это лично. Но, наверное, мне следовало бы благодарить его за это. Ладно, с меня хватит».

«Ублюдок». Теренс Кроуфорд обрушился с критикой на главу WBC после лишения титула

Теренс Кроуфорд продемонстрировал «альтернативные» пояса:

