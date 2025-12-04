Теренс Кроуфорд показал пояс WWE после лишения титула WBC

Американский непобеждённый боксёр Теренс Кроуфорд нестандартно отреагировал на решение WBC лишить его титула из-за неуплаты санкционного сбора. На своей странице в социальных сетях он высмеял ситуацию, показывая пояс WWE и пояса с лицами Канело Альвареса и Эррола Спенса.

«Чемпион WWE. Тут тоже написано «неоспоримый». Видите? А вот посмотрите на эти пояса», — прокомментировал друг боксёра в прямом эфире. Откуда пояс из видео, не уточняется.

Также в ролике можно заметить и остальную коллекцию: The Ring и WBO в лёгком весе, The Ring, WBA, WBC, IBF и WBO в полулёгком весе, The Ring, WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе, WBA в суперсреднем весе, а также The Ring, WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Напомним, WBC лишила Кроуфорда титула за неуплату сбора в размере 0,6% от его гонорара за бой с Альваресом, что составило бы $ 300 тыс. Президент организации Маурисио Сулейман выразил разочарование, отметив, что бо́льшая часть суммы должна была пойти в фонд помощи бывшим боксёрам.