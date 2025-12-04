Скидки
Теренс Кроуфорд показал пояс WWE после лишения титула WBC

Теренс Кроуфорд показал пояс WWE после лишения титула WBC
Американский непобеждённый боксёр Теренс Кроуфорд нестандартно отреагировал на решение WBC лишить его титула из-за неуплаты санкционного сбора. На своей странице в социальных сетях он высмеял ситуацию, показывая пояс WWE и пояса с лицами Канело Альвареса и Эррола Спенса.

«Чемпион WWE. Тут тоже написано «неоспоримый». Видите? А вот посмотрите на эти пояса», — прокомментировал друг боксёра в прямом эфире. Откуда пояс из видео, не уточняется.

Также в ролике можно заметить и остальную коллекцию: The Ring и WBO в лёгком весе, The Ring, WBA, WBC, IBF и WBO в полулёгком весе, The Ring, WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе, WBA в суперсреднем весе, а также The Ring, WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Напомним, WBC лишила Кроуфорда титула за неуплату сбора в размере 0,6% от его гонорара за бой с Альваресом, что составило бы $ 300 тыс. Президент организации Маурисио Сулейман выразил разочарование, отметив, что бо́льшая часть суммы должна была пойти в фонд помощи бывшим боксёрам.

