Каллум Смит и Дэвид Моррель договорились о бое за временный титул WBO в полутяжёлом весе

Представители Каллума Смита и Дэвида Морреля достигли соглашения по поединку за временный титул WBO в полутяжёлом весе. Об этом объявила Всемирная боксёрская организация, отменив запланированные на сегодня, 4 декабря, промоутерские торги в штаб-квартире WBO в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

«WBO получила письменное подтверждение от Matchroom Boxing (сторона Смита) и TGB Promotions/Warriors Boxing (сторона Морреля), что оба спортсмена пришли к соглашению. В связи с этим назначенные на сегодня торги отменяются», — говорится в заявлении организации.

Дата и место проведения поединка пока не определены. Изначально предполагалось, что бой может состояться 31 января, однако, по информации BoxingScene, поединок с большей вероятностью пройдёт в феврале.

