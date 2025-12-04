Президент WBC — о комментариях Кроуфорда: искренне желаю ему успехов

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман ответил на комментарии непобеждённого американца Теренса Кроуфорда.

«Это было решение, которое он принял. Решение, принятое WBC. Но я искренне желаю ему успехов. И пусть бог благословит его как на ринге, так и за его пределами», — сказал Сулейман в видео, опубликованном в аккаунте журнала The Ring в социальной сети Х.

Напомним, WBC лишила Кроуфорда титула за неуплату сбора в размере 0,6% от его гонорара за бой с Альваресом, что составило бы $ 300 тыс. Президент организации Маурисио Сулейман выразил разочарование, отметив, что бо́льшая часть суммы должна была пойти в фонд помощи бывшим боксёрам.