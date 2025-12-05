«Это было бы круто». Логан Пол — о возможном присутствии Трампа на прощальном матче Сины

30-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол, который в августе проиграл Джону Сине на WWE Clash in Paris, поделился впечатлениями от поединка и рассказал, что было бы «круто», если бы президент США Дональд Трамп посетил прощальный бой легенды WWE 13 декабря в Вашингтоне.

«Я разочарован, что не победил. Он действительно хорош. Не знаю, что сказать. Примерно в середине поединка я подумал: «О, это какой-то другой уровень рестлера». Но да, это же Джон Сина, так что я получил свой матч. Попробую уговорить его вернуться ещё на один, чтобы я мог победить в следующий раз», — приводит слова Пола Fox News.

Также спортсмен заявил, что в WWE поднимался вопрос о присутствии Дональда Трампа 13 декабря на шоу WWE Saturday Night's Main Event. На нём свой последний матч в карьере проведёт Сина. Пол сказал, что такое может произойти и он думает, что «это было бы круто». При этом остаются некоторые сомнения относительно того, насколько политическим хочет быть WWE.