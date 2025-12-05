Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это было бы круто». Логан Пол — о возможном присутствии Трампа на прощальном матче Сины

«Это было бы круто». Логан Пол — о возможном присутствии Трампа на прощальном матче Сины
Комментарии

30-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол, который в августе проиграл Джону Сине на WWE Clash in Paris, поделился впечатлениями от поединка и рассказал, что было бы «круто», если бы президент США Дональд Трамп посетил прощальный бой легенды WWE 13 декабря в Вашингтоне.

«Я разочарован, что не победил. Он действительно хорош. Не знаю, что сказать. Примерно в середине поединка я подумал: «О, это какой-то другой уровень рестлера». Но да, это же Джон Сина, так что я получил свой матч. Попробую уговорить его вернуться ещё на один, чтобы я мог победить в следующий раз», — приводит слова Пола Fox News.

Также спортсмен заявил, что в WWE поднимался вопрос о присутствии Дональда Трампа 13 декабря на шоу WWE Saturday Night's Main Event. На нём свой последний матч в карьере проведёт Сина. Пол сказал, что такое может произойти и он думает, что «это было бы круто». При этом остаются некоторые сомнения относительно того, насколько политическим хочет быть WWE.

Материалы по теме
Видео
Трансформация «Мэдисон Сквер Гарден», где за 4 дня прошли мероприятия НХЛ, НБА, UFC и WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android