Ян — перед реваншем с Двалишвили: где проходили все бои Мераба? Дома, на заднем дворе

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мнением о предстоящем реванше с действующим обладателем титула Мерабом Двалишвили. Поединок пройдёт в ночь на 7 декабря мск на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Где все бои Мераба проходили? Напомните, пожалуйста. Все здесь, в Вегасе! Один — в Лос-Анджелесе? Это всего четыре часа езды — тоже почти дома. Можно реально драться каждый уикенд на своей территории. Он бьётся у себя на заднем дворе. Четыре раза здесь. Когда я подписал контракт с UFC, у меня было пять боёв за год. Если бы все они были дома — чёрт, я бы провёл 10», — приводит слова Яна портал Home of Fight в социальных сетях.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили: