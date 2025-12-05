Скидки
Хамзат Чимаев пригласил Павла Дурова быть в его углу в следующем бою

Хамзат Чимаев пригласил Павла Дурова быть в его углу в следующем бою
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев позвал российского предпринимателя в сфере информационных технологий, основателя социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера «Телеграм» Павла Дурова находиться в его углу в следующем бою.

«Брат, будешь в моём углу в следующем бою?» — написал Чимаев на личной странице в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

В своём последнем бою Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319, который прошёл в августе.

