Павел Дуров ответил на приглашение Хамзата Чимаева быть его угловым в следующем бою

Российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера «Телеграм» Павел Дуров принял приглашение непобеждённого 31-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева быть его угловым в следующем бою.

«Это будет для меня честью», — написал Дуров на личной странице в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

В своём последнем бою Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319, который прошёл в августе.