Пимблетт — Царукяну: тебе нельзя доверять, ты — проблема

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт раскритиковал первого номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна.

«На взвешивании он боднул Хукера головой и чуть не сорвал ещё один главный бой. Ему всю жизнь всё подносили на серебряном блюде. Он не умеет контролировать свои эмоции. Что ты вообще делаешь, бодая человека на взвешивании? Это сразу показывает, какой он идиот. И он почти сорвал ещё один главный бой. Если бы он вырубил Дэна Хукера, поединок бы отменили.

А теперь он ноет: почему мне не дают титульный бой? Да потому что тебе нельзя доверять, парень. Ты — проблема. Ты думаешь, раз у твоей семьи есть деньги, ты можешь творить всё что хочешь. Нет, не можешь. Так что ему стоит заткнуться и помнить своё место. Никто не хочет смотреть его бои. Он полный зануда. Его бои ужасно скучные. Чарльз Оливейра не проводит скучных боёв, а Арман Царукян умудрился сделать поединок с ним нудным», — приводит слова Пимблетта BJ Penn.

Пимблетт подерётся за временный титул с американцем Джастином Гэтжи 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).