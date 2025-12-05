Мераб Двалишвили – Петру Яну: когда я побью тебя, какое оправдание ты найдёшь?

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили иронично обратился к 32-летнему бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе россиянин Пётру Яну перед их реваншем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

«Хватит придумывать оправдания. Когда я побью тебя 6 декабря, какое оправдание ты найдёшь? Скажи мне прямо сейчас — что ты скажешь, когда я снова тебя побью?», — приводит слова Двалишвили Home of Fight в социальной сети X.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. После этого Ян говорил, что дрался с грузином с травмой.