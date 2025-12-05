Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели первую битву взглядов перед реваншем на UFC 323

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили и бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян провели первую битву взглядов перед реваншем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 7 декабря.

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, первый бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном прошёл весной 2023-го, и тогда судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу. На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения. В своём последнем бою Ян победил Маркуса Макги, а Двалишвили оказался сильнее Кори Сэндхагена.